Keiko Fujimori podría salir de la cárcel en cuestión de días

Por amplia mayoría, los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) ratificaron que de todas maneras hoy se realizará la audiencia en la que debatirán sobre el hábeas corpus presentado por la defensa de Keiko Fujimori, para dejar sin efecto la orden de prisión preventiva en su contra.

Los magistrados tomaron esta decisión al poner en debate el pedido de uno de sus miembros, José Luis Sardón, quien planteó que el caso de Keiko se postergue para que se tratado por los nuevos integrantes del TC, que será elegidos por el Congreso el próximo lunes 30.

Al ser puesta en debate la moción, sólo Sardón voto por su propuesta y Augusto Ferrero se abstuvo. En contra se expresaron el titular del TC, Ernesto Blume y los magistrados Eloy Espinosa – Saldaña, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Manuel Miranda.

El hábeas corpus fue presentado el pasado 4 de julio por Sachie Fujimori, hermana de Keiko, quien obtuvo una victoria parcial con un recurso de casación, por el cual le redujeron la prisión preventiva de 36 a 18 meses, con lo que recién saldría libre en abril próximo.

LO SUSPENDIÓ

Sobre el caso Keiko, investigada por lavado de activos, el fiscal del equipo especial Lava Jato, José Pérez, reprogramó para el 7 de octubre, en la Base Naval, el interrogatorio al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, a quien trata de vincular con Vicente Silva Checa, asesor en la sombra de Fuerza Popular.

La abogada de Fujimori, Giuliana Loza criticó a Pérez por no sustentar los motivos de la suspensión del interrogatorio, y no informar a los abogados de las partes, que se enteraron por los medios de comunicación. “Esta no es la manera en que debe conducirse una investigación”, afirmó.

EL DATO

Loza denunció que Pérez sólo busca repercusión mediática y show con el interrogatorio a Montesinos, preso en la Base Naval desde el 2001.