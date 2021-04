Compartir Facebook

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que no caerá en una “campaña del miedo” contra su adversario, el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo.

“El oponente ha planteado la vieja tesis comunista de la lucha de clases del odio y la confrontación, es su decisión y su derecho, pero nosotros no vamos a hacer eso. No voy a caer en la campaña de miedo y le pido a todos nuestros amigos que no caigamos en este facilismo, el Perú no da para más”, afirmó.

ENTENDIÓ ERRORES

Aseguró que su paso por la cárcel le sirvió para reflexionar sobre sus errores y a “entender” sus debilidades y dijo entender a la población ante la pandemia.

“Muchos peruanos están sintiendo lo que yo sentí, miedo y dolor. Hoy estamos presos por una pandemia, esta nos quita la libertad y hemos visto con mucho dolor que se ha llevado familiares y amigos”, expresó Keiko.

GENERAR RIQUEZA

Dijo que toma con humildad los resultados del domingo. “Agradezco esta oportunidad que una parte del pueblo peruano me está dando que es entrar nuevamente en una segunda vuelta en el país”, agregó. Señaló que su campaña no va a “terruquear a nadie” y su propuesta busca “generar riqueza, no generar pobreza.

“Propongo que el Perú sea un país del primer mundo, no Corea del Norte. Planteo una economía social de mercado, no un régimen comunista y marxista”, precisó.

“ELIJAN ENTRE DOS MODELOS OPUESTOS”

Hizo un llamado a los otros candidatos presidenciales para que elijan “entre dos modelos totalmente opuestos” y se disculpó “si por el calor de la campaña he hecho un gesto que les haya causado incomodidades”. “Aquí se trata del país que queremos dejarla a nuestros hijos”, declaró.