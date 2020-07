‘Ken’ Forsyth ‘se bota’ y le tira arroz al Partido Morado

Compartir Facebook

Se sobra. El alcalde de La Victoria, George Forsyth, dijo estar agradecido por la invitación de Julio Guzmán, líder del Partido Morado, para inscribirse y participar en las elecciones internas para elegir a su candidato presidencial. Señaló, sin embargo, que no ha tenido comunicación directa con Guzmán y que, por ahora, está enfocado en su labor en la municipalidad. “Me llaman muchos partidos. Es un partido más, obviamente. No he hablado con él (Julio Guzmán) pero siempre estaré agradecido que lo consideren”, indicó en declaraciones a la prensa. Guzmán, en su cuenta de Twitter, escribió que su partido está abierto “para todos y todas”. “Si George Forsyth o Salvador del Solar, quieren inscribirse, militar y postular, con todo gusto”, manifestó.