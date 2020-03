Kenji Fujimori: “No me siento representado en lo absoluto por Fuerza Popular”

El excongresista Kenji Fujimori reiteró ayer su absoluto distanciamiento de Fuerza Popular, el partido que lidera su encarcelada hermana Keiko, por considerar que este movimiento es el responsable de “destruir la gobernabilidad y la economía del país”.

“Quiero decirles que no me siento representado en lo absoluto por Fuerza Popular”, expresó Kenji luego de la audiencia judicial sobre los “Mamani-videos”, y por lo cual la fiscalía exige una pena de cárcel de 12 años en su contra, junto con el ex congresista Guillermo Bocángel.

Sobre la denuncia en su contra, responsabilizó a Fuerza Popular de editar en forma “maliciosa” los videos para que parezca que él y los excongresistas Bocángel y Bienvenido Ramírez, contra quien piden 11 años de cárcel, ofrecían obras públicas a cambio de votos en contra de la vacancia de PPK.

Precisó que los “Mamani-videos” fueron una maniobra con el “único objetivo” de que el partido fujimorista asuma el control total del Congreso, lo que les garantizaba el “poder absoluto” en la aprobación de leyes y la fiscalización sobre el gobierno.

LOS DELITOS

La fiscal suprema Bersabeth Revilla presentó acusación contra Kenji y los ex “avengers” Bocángel y Ramírez por los delitos de cohecho activo y tráfico de influencias agravado. El menor de los Fujimori evitó hablar del caso, pero insistió en sus ataques al partido fujimorista.

“Ha quedado demostrado -el tiempo me ha dado la razón- es la sed de poder de Fuerza Popular. Lo único que han querido es tener poder por el poder, control total del Parlamento y de esa manera terminaron vacando al presidente Kuczynski y después han querido intentar vacar al presidente Vizcarra”, insistió.

EL DATO

“Soy respetuoso de la actividad procesal. Me siento tranquilo, porque como lo ha dicho el doctor Franco, no ha habido ninguna conversación ilícita.