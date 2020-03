Kenji Fujimori: “No me siento representado en lo absoluto por Fuerza Popular”

El excongresista Kenji Fujimori arremetió sin tapujos contra Fuerza Popular (FP), y aseguró que no se siente representado por ese partido que es liderado por su hermana, Keiko Fujimori.

“El tiempo me ha dado la razón y lo que ha quedado demostrado es la sed de poder de Fuerza Popular. Lo único que ellos han querido era tener poder por el poder, control total del Parlamento, y de esa manera han terminado vacando a un Presidente constitucional, al presidente Kuczynski, y después ha quedado demostrado que han querido intentar vacas al presidente Vizcarra. Quiero decirles que no me siento representado en lo absoluto por Fuerza Popular. Lo que han hecho ellos es destruir la gobernabilidad y la economía del país”, manifestó en declaraciones a la prensa.

Kenji Fujimori se pronunció así a su salida de la audiencia preliminar de control de acusación fiscal en su contra, por cohecho activo y tráfico de influencias agravado, en el marco del caso “Mamanivideos”.

Cabe indicar que la Fiscalía solicita doce años de cárcel para Kenji Fujimori, su asesor Alexei Toledo y Guillermo Bocángel, así como once años para Bienvenido Ramírez.