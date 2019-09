Kevin afirmó que Micheille buscaba a ‘Foquita’ por su plata

Luego que Kevin Blow destruyera a Micheille Soifer en ‘El valor de la verdad’, la cantante no aguantó más y se derrumbó durante su participación en ‘El artista del año’. La popular ‘Michi’ manifestó entre lágrimas sentirse “confundida y triste”.

“Yo no creo que haya un presente que en su momento no haya tomado una mala decisión o no haya cometido un error, pero eso no quiere decir que tienen que hacer todo esto. Yo siempre voy a tratar de mantenerme en mi posición como considero que soy, una dama. Yo me considero una dama y las experiencias que he vivido las dejo ahí”, declaró la exchica reality.

Asimismo, al finalizar el programa, Soifer afirmó que si hubiera sabido como era realmente el reguetonero no se hubiera enamorado de él.

“Las personas van viendo sus intereses, van cambiando. Que lo aproveche (el dinero que recibió), eso tendrá su precio en cualquier momento”, aseveró.

‘FOQUITA’ QUERÍA ‘POSTRE’ DE ‘MICHI’

Por su parte, el dominicano en el ‘Valor de la verdad’ aseveró que la cantante se reunía con el futbolista Jefferson Farfán por interés y para que crezca su “éxito”. Además, dijo que se sintió incómodo por cómo el seleccionado nacional le escribía a Soifer cuando era su pareja.

“Entró una llamada en la que él la invitaba a cenar, le dice para ir a comer y de paso se comen ‘el postre’”, dijo Blow. Incluso, tildó a la ex chica reality como “mandada” por “aceptar las pretensiones de Farfán”.

SE AGREDÍAN FÍSICAMENTE

Por otro lado, la expareja de Micheille reveló que en la relación existieron agresiones físicas por parte de los dos. Incluso, ella le rompió la nariz de una cachetada. El dominicano señaló que fueron tres o cuatro veces que su pareja lo agredió.