Kevin amenaza a Erick Sabater por temor a que lo mencione en EVDLV

Erick Sabater estará como invitado este sábado en ‘El valor de la verdad’, y Kevin Blow no dudó en advertir al ex de Micheille Soifer que se quede calladito y no los mencione en el espacio conducido por Beto Ortiz, pues asegura que esta vez no le temblará la mano para denunciarlo.

– Eric Sabater se sentará en ‘El valor de la verdad’, ¿Micheille y tú tienen temor de sus confesiones?

No hay temor, lo más conveniente es que no me mencione, porque si me menciona tendré que defenderme y mi defensa no le conviene a él ni a muchas personas.

-En caso que hable de ustedes ¿Tomarán acciones legales?

La vez pasada ya le perdoné una demanda porque me acusó de ladrón y se lo dejé a Dios, pero como dije no le conviene mencionarnos.

-¿Micheille está tranquila?

Te puedo decir que sí, el que no está tranquilo es él. Debería aprovechar los dos pesos que se ganó para ir a un psicólogo y superar los demonios que lo persiguen, su delirio de grandeza que lo convierten en un ser poco agradable. Que le hagan entender que la belleza de un ser humano está en la humildad y la nobleza.

-¿Es de caballeros hablar de su ex pareja públicamente?

Él que diga lo que quiera, pero tendrá que tener la correa para aguantar. Me imagino que se sentará ahí porque no tiene otra cosa que hablar sino es de la vida de los demás.

-Eso quiere decir que guerra avisada no mata gente…

Tú lo has dicho. Lo extraño es que él por mucho tiempo ha tonteado a la gente con eso de que es un Mister Universo, y eso no es más que un título que usa para pretender encajar en una sociedad, pero sus comportamientos son de una persona que tiene bastantes frustraciones y carencias de efecto.

-¿Te sentarías en ‘El valor de la verdad’?

No te puedo decir que no, pero me gustaría que me pongan otro sillón que no sea donde se sentó ese mentiroso.

-¿Cuándo los volveremos a ver a ti y a Micheille en televisión?

Ya se viene, tenemos al Mister Universo tendiendo la alfombra.