Kevin Blow a pareja de Michelle Soifer: «No peleo con mujeres»

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Uyuyuy! El exenamorado de Michelle Soifer, Kevin Blow, no se calló nada y ‘le dio con palo’ a Giuseppe Benignini, luego de que este le advirtiera pensar un poco más antes de hablar de la guerrera en público.

El cantante dominicano se mostró incrédulo sobre lo que acababa de escuchar del modelo, por lo que terminó respondiendo de una manera bastante ‘educada’ y polémica para muchos.

“No, yo ni con ella, ni con él peleo porque yo no peleo con mujeres”, respondió Kevin Blow sin pensar mucho tiempo en sus palabras, dejando en claro que se refería tanto a ‘Michi’ como al modelo venezolano.

Mira también: Dina Páucar se cansó que la acusen de estafadora y demanda a ex arpista

“Tú puedes opinar cuando eres cercano a esa persona o cuando eres algo, pero si no eres nada, ¿por qué vas a opinar de algo? (…) Si tiene algo que decirme, que me lo diga de hombre a hombre. (…) El que tiene que tener cuidado es él”, advirtió Blow.

La pelea se originó poco después de que el dominicano mostrara cierta preocupación por el estado de salud de Soifer. El actual enamorado de la guerrera no se quedó callado y le pidió a Blow dejar de mencionarla porque ya formaba parte de su pasado.

¿QUÉ DIJO GIUSEPPE?

El inicio de los enfrentamientos entre el actual y la expareja de Michi Soifer se dio luego de que su enamorado la defendiera a nivel nacional.

“Lo que está muerto, nadie lo puede revivir. Tú puedes opinar cuando eres cercano a esa persona o cuando eres algo, pero si no eres nada, ¿por qué vas a opinar de algo? Yo veo que se hace el cristiano pero sigue haciendo cosas que no van. Yo la verdad no sé quién es, pero lo único que le quiero decir es que Micheille no está sola y tiene a alguien que puede salir a defenderla”, sentenció.

Mira también: Cielo cuenta que habían productores que tenían “otras intenciones”