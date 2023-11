¡No quiere enamorarse! Kiara Lozano se vuelve viral con divertido video de TikTok

La cantante Kiara Lozano es una querida artista que forma parte de la agrupación de Corazón Serrano. Es conocida por sus canciones como ‘Mix Zúmbalo’ y ‘Heridas de Amor’, ganándose el cariño del público. Hace poco, Kiara publicó un video divertido proclamando que no desea enamorarse.

¡Kiara Lozano no cree en el amor!

La vocalista de Corazón Serrano ha conquistado el corazón de todos los seguidores desde su ingreso al grupo hace dos años. Kiara Lozano es una joven cantante oriunda de la selva y cada vez que puede comparte divertidos videos en TikTok.

Uno de los videos que más comparte Kiara Lozano, son audios virales con el estilo y dejo característico de la selva. El video que publicó hace un par de días de volvió viral y ya cuenta con más de 331 mil reproducciones.

«Familia, la próxima vez que me vean así toda enamorada, ilusionada… métanme un lapazo, así háganme entender. Y si así no se entender, mátenm*, pero no quiero estar en amores», dice la cantante de Corazón Serrano en el video publicado.

Al público le encanta sus videos

Los seguidores de Kiara Lozano se divierten con cada video que comparte la artista. Tras la publicación del divertido viral y proclamar que no desea enamorarse, varios de sus fans se sumaron a ella.

«Muy tarde salió el audio sino así con lapos entendía», «Sin duda los audios de la Selva son otra cosita, bien, saludos ñaña», «jajajaja mejor quedar soltera para que no sufras», «Amo tus audios selváticos, ya no te enamores», fueron algunos de los comentarios.

Comparte videos cocinando comida selvática

Los seguidores de la vocalista de Corazón Serrano le piden que realice más videos preparando platillos selváticos. Kiara en más de una ocasión ha publicado como prepara junto a sus amigas y fue halagada por sus fans.

En esta ocasión, Kiara Lozano compartió un video donde aparece junto a sus amigas cocinando ‘Canastitas con relleno de cecina, queso y ensalada de cocona’. El video se volvió viral y fue halagada por su humildad por sus seguidores.

@kiaralozano24 Siempre me doy tiempo para estar con estas personitas y cada vez es para cocinar algo nuevo. Este tipo de momentos son los más felices💖@Aracely Shupingahua @Jazmin Hidalgo🫀 @Melina Alegría ♬ Natural Emotions – Muspace Lofi

«Que linda amistad, yo también cada que voy a mi tierra siempre nos juntamos con mis amigas», «Uno de tus videos más hermosos, la Kiara al natural y sencilla con sus amigas», «jajaja tan natural siempre tú, me encanta tu personalidad», «Me gusta mucho tu humildad Kiara Lozano», fueron algunos de los comentarios.