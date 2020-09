Kike Suero es acusado de infidelidad por bailarina: «Me usaste»

Compartir Facebook

¡Kike Suero no para! El actor regresa a las primicias de los programas de espectáculos. Esta vez envuelto en un problema de amores, donde él sería el «infiel».

Esta vez el cómico es acusado por su misma ex pareja, Marita Hot. Ella se presentó en el programa de la popular «Urraca», declarando que se sentía feliz en la relación y que la sorpresa que Kike tendría un hijo con otra mujer, la dejó helada.

Según la propia Marita, ella habría tenido una relación amorosa con el cómico a mediados de octubre del año pasado. De igual forma, segura de sí, dijo que todos sabían que ambos tenían un romance, pues siempre se presentaban como pareja.

«Kike Suero tu me engañaste, me utilizaste, estuviste con Vicky y conmigo a la misma vez. Un hombre que hace llorar a una mujer no es feliz», dijo Marita, bastante ofuscada frente a las pantallas de la Urraca.

Según las declaraciones, la bailarina no aguantaba más la relación por el vicio al licor del cómico.

Marita Hot también dijo sentirse triste, pues veía un futuro con Kike, creyendo que era una relación formal. Sin embargo, la espera fue en vano.

KIKE SUERO Y SU NUEVA PAREJA ESPERAN A SU PRIMER HIJO

Fu en el mismo programa de la periodista, que se reveló que Kike Suero se encuentra esperando un hijo de otra bailarina, Vivky Torero. Paloma de la Guaracha fue la encargada de difundir la noticia.

«Esta bailarina había tenido una relación con este cómico Kike Suero. Bueno, ahora ellos parece que viven juntos, en ese sentido su amiga Paloma de la Guaracha, ella nos muestra un audio», expresó Magaly.