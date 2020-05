Kike Suero salió en libertad tras resultados negativos: “La cámara Gesell no miente”

Compartir Facebook

Por Verónica Rondón

Kike Suero sigue gritando su inocencia ante la investigación preliminar que abrió el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Los Olivos, por supuesto tocamientos indebidos a su menor hija de seis años.

Ante las primeras diligencias realizadas, como la toma de declaraciones de ambas partes, el reconocimiento médico legal del detenido y de la menor y la entrevista única de cámara Gesell, la fiscal adjunta Elizabeth Alejandra Panoca Alberto, decidió poner en libertad al humorista ayer a las 7:00 a.m., al encontrar hasta el momento resultados negativos que corroborarían su inocencia.

“La cámara Gesell no miente, los niños no mienten. Yo repudio a los violadores, a los que maltratan a los niños. Ahorita no puedo declarar porque estoy es un proceso de investigación. Solo diré que están metiendo a mis hijas y es la primera vez que me sucede esto, y me duele saber que mi hijita ha tenido que ser sometida a este tipo de pruebas”, comentó Kike a Diario Karibeña.

“PERDONÉ MUCHO POR AMOR”

El humorista hizo un mea culpa y aseveró que después de esta grave acusación no piensa retomar su relación con Geraldine. “Yo estaba enamorado de ella, quería que mi familia esté unida, pero mi relación fue muy tóxica, y he perdonado mucho, pero no volvería con ella”, añadió.

El humorista estaría alistando una contrademanda a su expareja por difamación y evaluaría la posibilidad de solicitar la tenencia de sus hijas. “Todo cae por su propio peso. A pesar de lo que Geraldine me ha hecho, no le guardo rencor. Dios se encargará de ella”.

“No quiero que vaya a la cárcel porque, así sea mala madre, mis hijas necesitan de ella, pero sí que haya una sanción por todo esto. ¿Si pediría la tenencia de mis hijas? Aún no lo sé, tengo que conversarlo con mi abogado. Primero quiero que todo se esclarezca bien”, acotó.

Cámara Gesell

Una cámara Gesell es el ambiente adecuado que permite que un menor de edad pueda ser entrevistado por un psicólogo especialista y que cuente su experiencia de un hecho de violencia, ya sea física, sexual, psicológica.