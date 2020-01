Kike Suero salvó de morir

El último sábado Kike Suero sufrió un terrible accidente que por poco le cuesta la vida. Según reveló el humorista, él y su familia se encontraban celebrando el bautizo y cumpleaños de su nieta en la azotea de la casa de su hija. Sin embargo, el mal momento llegaría para el actor cómico cuando al intentar bajar al segundo piso, resbaló y rodó por las escaleras.

“Mi familia y yo estábamos celebrando en la azotea y en eso pretendo bajar para hacer dormir a mi hijo de diez años, y me resbalé con el escalón de la escalera y no he parado de rodar hasta abajo”, comentó Suero en un inicio.

Tras esta lamentable experiencia, Kike pensó que perdería la vida y agradece a Dios por darle una segunda oportunidad. “Esto era para mayores porque yo estaba en el tercer piso y la escalera no tiene baranda, he podido caer hasta el primer piso. Yo creo que Dios me ha protegido, porque mi cuerpo al caer con fuerza chocó contra la pared y me golpee la cabeza, sentí que se me nubló todo y dije acá me muero. Mi pareja bajó corriendo y a la hora de levantarme sentí que tenía un bulto en el hombro, y era que se había salido de su sitio. El dolor era tan fuerte que me oriné en el pantalón. Nunca había tenido una experiencia tan horrible”, añadió el humorista.

De inmediato, Kike fue trasladado hasta un nosocomio local donde las placas y radiografías realizadas al comediante descartaron alguna fractura. “Solo se me ha salido el hombro de su lugar, el doctor me lo volvió a encajar y ahorita estoy con medicina y descanso médico”, acotó. (V. Rondón)