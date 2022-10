Kike Suero sobre ampay: “La agarro de la cintura para que no se caiga”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El cómico Kike Suero trató de defenderse tras el ampay mostrado ayer en “Magaly Tv, La Firme”, pero su pareja le jala las orejas en pleno set de televisión.

Kike Suero, pese a las imágenes, negó el ampay en todo momento. (Foto: Captura Magaly Tv, La Firme)

¡Tremenda cachetada! Kike Suero estuvo junto a su pareja Vicky Torero en el set de “Magaly Tv, la Firme” el último miércoles. El cómico fue a defenderse de la denuncia que le entabló su expareja por supuestamente haber abusado de una de sus hijas. Pero no imagino que terminaría viendo, en vivo, un ampay suyo.

Luego de que Kike dio su descargo ante la denuncia, Magaly procedió a mostrar unas imágenes donde se ve al cómico bastante cariñoso con una joven. Ante la incómoda situación, Kike Suero le pidió a Magaly no cambiar de tema y seguir hablando sobre sus hijas. Ante la visible incomodidad de su pareja, Vicky Torero, esta lo increpó.

También puedes leer: Este 15 de octubre, ‘Rio Band’ en Radio La Karibeña para presentar su tema “Gracias Diosito”

“La mentira tiene patas cortas la verdad. Ahora aclárame quién es ella, dime quién es ella, ese es mi saco, yo estaba en la casa cuidando de tu hijo”, dijo Vicky Torero indignada. “Estás con el saco que me compraste y se están besando… Kike estás quedando mal”, agregó la mujer desconcertada.

Asimismo, le exigió explicaciones porque la estaba haciendo quedar mal frente a su familia, ya que su madre y su papá la estaban viendo en vivo.

“Yo no estoy con esa mujer, se me está lanzando a abrazar. A mí se me acercan cincuenta mil personas y me abrazan”, trató de defenderse el cómico. Esto ante la sorpresa de Magaly porque las imágenes eran más que evidentes.

“Jura por Dios acá que no es ninguna chica con la que has salido, jura por Dios sino te vas preso”, le dijo molesto Vicky Torero. Kike Suero reaccionó: “Te lo juro por Dios, amor, se me acerca y me abraza, hay un montón de gente ahí… Magaly no seas cizañera”.

La joven madre de familia perdió la paciencia y le jaló las orejas. Ante esto, el humorista no tuvo mejor idea que hacerle una broma.

Mira aquí:

“La agarro de la cintura para que no se caiga, ese saco me lo prestó un amigo que es notario”, dijo a modo de burla desatando la indignación de Magaly Medina.

Finalmente, Vicky Torero perdió los papeles y se levantó para irse, no sin antes meterle una cachetada. “Te vas a la mier… de verdad, qué pend… que eres”, dijo al retirarse del set.