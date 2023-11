«Empieza así y termina así», Kike Suero y Mario Irivarren protagonizan divertido video en el gimnasio

Kike Suero y Mario Irivarren se juntaron para juntos protagonizar un divertido video de publicidad en el gimnasio y es que este par ha provocado las risas de varios cibernautas que no dudaron en comentar la publicación.

Como se recuerda Mario Irivarren y Kike Suero han sido usados en anteriores ocasiones para promocionar negocios como es el caso de una barbería que enseñó el antes y después de contar con sus servicios.

En esa ocasión también desataron las risas entre los usuarios por ser creativos y así llamar a más clientes a su negocio.

Kike y Mario hacen de las suyas

Este video promocional se debe a que el hermano de Onelia Molina, Leonardo Molina se desempeña como coach personal para todos aquellos que quieran tonificar su cuerpo y necesiten una asesoría más completa.

Es por ello que el deportista contó con el apoyo de Kike Suero y de su cuñado Mario Irivarren para promover su emprendimiento, pero no imaginó que fuera a causar las risas de sus seguidores al dar a entender que los resultados con sus asesorías son inmediatos.

«Así empiezan un plan de entrenamiento conmigo, con el tiempo mejoran y al final terminando amando el entrenamiento», escribió Leonardo.

En el divertido video se puede ver a Kike Suero empezando su entrenamiento con Leonardo y en el proceso se puede ver que no puede levantar las pesas hasta que empeiza a tomar suplementos para estar más fuerte.

La sorpresa viene después cuando de tanto ejercicio Kike se transforma en Mario Irivarren remarcando que el trabajo arduo de la mano de Leonardo rindió sus frutos.

Algunos usuarios no dudaron en comentar la publicación por la creatividad que tuvieron para crear una publicidad con ambos personajes.

«Premio al encargado de marketing y publicidad», «Si se notaron los resultados», «Yo estoy igual que Kike ayuda», «Que gran cambio», «Que buen coach hermanito», fueron algunos de los comentarios.

¿Onelia Molina tuvo romance con Guty?

Guty Carrera está de regreso en Perú por un juicio pendiente que tiene con Alejandra Baigorria. El exchico reality la contrademandó, por lo cual, su presencia en tierras peruanas se debe estrictamente al tema legal.

Sin embargo, como el mundo de “Chollywood” es pequeño, en las últimas horas se difundió en redes sociales una foto donde se ve a Guty Carrera muy cariñoso con Onelia Molina. Esto hizo que los rumores de una posible relación entre ambos se dispararan, por lo cual, el “Potro” respondió y sorprendió con su respuesta.

“¿Pareja yo de Onelia Molina? Una foto en una boda sentado. Fue un juego en una boda hace nueve años. Me invitaron a una boda en Arequipa y ella trabajaba en una empresa de allá. Fue un matrimonio de unos amigos en común y me tocó pasar la boda con ella. No solo con ella, también pasaron varias. Yo no he sido su pareja”, reveló Guty Carrera.

Tras esto, la reportera de “Amor y Fuego” fue más incisiva y le preguntó a Guty Carrera si sabía de unos presuntos celos que sentía Diego Chávarry, expareja de Onelia Molina, por él. Ante la pregunta, el “Potro” se mostró sorprendido y no aseguró ni desmintió el cuestionamiento.

“Yo que voy a saber. No sé nada de él ni de Onelia, pero no. Deberían sacar el video o las fotos de las otras cinco chicas que también estuvieron ahí”, agregó Guty Carrera.