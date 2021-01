Compartir Facebook

Furiosa. La excampeona mundial de boxeo, Kina Malpartida, mostró su incomodidad y fastidio con la producción del programa de competencia, Esto es Guerra, por haberla incluido en el spot de promoción del reality.

A través de redes sociales, la expugilista expresó su malestar por usar su imagen o voz dentro de la publicidad sin haber tenido su consentimiento, pues no ha tenido trato verbal, ni escrito con los productores de Esto es Guerra.

“He observado que, en esta y en otras publicaciones, han mencionado a mi persona desde el día 21 de enero del 2021 hasta la fecha 25 de enero, promocionando mi participación en el programa Esto es Guerra. Sin embargo, no he dado mi autorización para usar mi imagen y/o mi voz en sus propagandas, tampoco he tenido un trato verbal ni escrito con los representantes del citado programa, mucho menos he promovido mi participación en las redes sociales”, mencionó Kina Malpartida.

Además, pidió a la producción de Esto es Guerra que se rectifiquen en la publicidad mostrada, pues no corresponde a la verdad y afecta el honor de la excampeona mundial de boxeo.

Como se recuerda, Kina Malpartida fue parte del programa de competencia en el 2013, luego se alejó de las pantallas y volvió en el 2016 con “Esto es Guerra: El origen de la lucha”.

