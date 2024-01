Koky Belaúnde fue internado de emergencia tras delicada operación ¿Qué pasó?

Koky Belaúnde preocupó a sus seguidores luego de que presentará un fuerte dolor abdominal sin imaginar de que se tratará fue llevado de emergencia.

El estilista reveló a través de sus redes los síntomas que empezaron la noche del primero de enero y contó cuál fue el diagnóstico final resaltando que se encuentra fuera de peligro.

¿Qué pasó?

Koky Belaúnde fue internado de emergencia en el hospital III Suárez Angamos de EsSalud bebido a un fuerte dolor abdominal que por más que descanso para sentirse mejor no mejoraba.

El experto en moda y belleza compartió mediante sus redes sociales su actual estado de salud y que fue lo que lo llevo a ser internado de emergencia.

“Después de una abundante cena me retiré a descansar porque me sentía embotado de tanto comer. Al amanecer, me dieron manzanilla con anís para el dolor de estómago. El dolor seguía creciendo en la parte abdominal al lado derecho del ombligo”, dijo inicialmente.

Tanto fue el dolor que hasta se retorcía y no podía pararse que fue llevado de inmediato por familiares al policlínico de Essalud en la av. Angamos.

Diagnóstico

Después de horas de evaluaciones los profesionales de la salud determinaron que estaba pasando por un cuadro grave de apendicitis.

«Después de trámites normales me hicieron una ecografía que salió apéndice inflamado. Recién en la noche del primero entré a sala de operaciones de emergencia para ser operado de mi apendicitis», agregó.

Asimismo, confesó que se estaba desarrollando una infección debido al mal estado del apéndice.

«Se estaba necrociando y fui Intervenido de emergencia en la madrugada. Recién me pasaron al cuarto del piso ocho el día dos de enero”, informó.

Después de estar fuera de peligro Koky agradeció a todo el personal de salud por actuar a tiempo y evitar así complicaciones con su salud.

“He vuelto a nacer. Gracias a todo el equipo médico, enfermeras, técnicas, y personal de Essalud de la Av. Angamos», agregó.

Además, afirmó que gracias a la rápida intervención ahora puede contar su experiencia para que personas estén alertas a estos síntomas.

«Ahora sigo internado con los mejores cuidados y con todas las medicinas pertinentes, ya en el cuarto. No me queda más que expresar el gran profesionalismo de todos sobre todo del anestesiólogo. Essalud salva vidas”, dijo.

Saca pecho por Samantha

Hace algunas semanas el estilista se pronunció sobre el caso de Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo, pues este último afirmó que a la modelo se le caía el cabello por la decoloración.

«Yo soy colorista, estilista, acreditado, profesional, soy titulado, estudiado (…) hay productos maravillosos, ya se acabó que eso de que los cabellos se tienen que romper, ya no se rompen», dijo.

Esto lo dijo en relación a que la modelo acuso al boxeador de haberle hablado el cabello por lo que Koky no dudó en defender a la influencer.