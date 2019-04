Koky Belaúnde le da con palo a ex de La Tigresa por plantarla en el altar

No se quedó callado, el estilista Koky Belaunde, se pronunció sobre la cancelación de la boda de la Tigresa del Oriente y calificó de ‘canalla’ a Elmer Molocho, por dejar plantada a la cantante.

“Me siento muy conmovido por lo que le pasó a la Tigresa, lo que hizo Elmer fue una canallada, una falta de hombría, todo mi afecto y solidaridad a la Tigresa. Ella se salvó de un mal hombre, él era quien quería casarse y a mí no me interesa si ella se casa con un hombre mayor o menor, lo que no puedo perdonar es la mariconada de un hombre y la falta de valentía de decirle ‘no quiero casarme contigo’”, indicó el estilista.