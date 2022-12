Korina confiesa que Mario Hart no la tuvo fácil para conquistarla

Compartir Facebook

La modelo venezolana Korina Rivadeneira contó detalles exclusivos de cómo habría iniciado su romántica relación con Mario Hart, el cual es padre de sus hijos Lara y Mario Junior.

La chica reality contó que ella trataba muy mal al piloto cuando el pretendía conquistarla hace varios años atrás.

“Fue al final del reality que conocí a Mario, porque lo conocía de vista. No cero, nada de click”, contó la modelo.

Y es que es como todos esperaban, el historial de Mario Hart le habría jugado muy en contra, ya que la venezolana indicó que el piloto de autos le caía súper mal y hasta le parecía antipático, pero parece que Mario Hart supo mover bien sus fichas.

“Sí tiene cara seria, pero no lo es, es todo lo contrario, es como su capa de protección ante la gente. El me caía super mal, yo nunca hablaba con él, pero él comenzó a hablarme y me di cuenta de que era una persona súper tímida, por eso parecía serio y parco, era rarísimo. Lo empecé a conocer y me encantó”, recordó la modelo.

En otra de sus infidencias Korina Rivadeneira reveló que el chato Hart era muy insistente y ella por el contrario lo trataba pésimo, pero aun así Mario demostró que el que persevera alcanza y así es como Korina cayó rendida ante el chato.

“Yo era muy mala con él. Me escribía y decía ‘cómo estás’. Yo le respondía ‘¿qué quieres?’. ‘Ya, yo no necesito conocerte, gracias, yo ya tengo mis amigos completos”, dijo entre risas.

Ahora, tras varios años de relación la ex integrante de “Esto es guerra” elogia a su ahora esposo y considera que él es el mejor padre que le pudo tocar para sus hijos.