Korina ‘cuadra’ a Allison por decirle “gordo” a Mario: “Primero tiene que mirar a su esposo”

¡Uyuyuy! La modelo venezolana se molestó con la esposa de Erick Elera por llamar “gordo” a Mario Hart y pidió que se fije en su esposo.

Korina Rivadeneira sacó las garras por su esposo luego de que Allison Pastor lo llamara “gordo” en el último episodio de ‘La academia’.

“¿Qué le pasa? O sea, ¡con qué cara le dice a mi esposo que está gordo! Con qué cara si primero tiene que mirar a su esposo por favor”, expresó la venezolana entre risas.

Pero admitió que su esposo ya no está tan “fitness” como antes: “No lo veo gordo pero tampoco lo veo fit, ojo ahí, está en esa línea”, comentó.

MARIO HART DULCERO

Según la venezolana aseguró que Mario come muchos dulces y por ende engordó mucho: “Es adicto al chocolate y no lo puede controlar, entonces se mete tortas de chocolate, tres leches de chocolate, chocolate derretido, todo tipo de chocolate”

DISCUTE CON MARIO HART EN EEG

La pareja de esposos “se enfrentó” una vez más en pleno programa pues cada uno pertenece a un equipo diferente.

Korina Rivadeneira y Mario Hart fueron protagonistas de una especie de discusión en pleno ‘reality’. Y es que la pareja vive junta por lo que muchas veces sacan puntos o molestias de su convivencia en ‘Esto es Guerra’.

Esta vez no fue la excepción pues Korina lanzó al aire una queja sobre el poco tiempo que pasa su esposo en casa. Y es que el Tribunal de EEG fue condescendiente con Korina cuando estuvo enferma.

En ese momento Mario Hart saltó en un afán de pedir la misma condescendencia para algún miembro de su equipo de los Combatientes. Es allí que Korina Rivadeneira no quiso quedarse callada y se mandó una respuesta que fue casi una troleada.

“Bueno, ya lo dijo el Tribunal, no sé si te acuerdas, pero estuve bastante mal, aunque bueno tú ni siquiera paras en la casa, así cómo te vas a dar cuenta”, dijo Korina.

Por su parte Mario no dudó en lanzarle una chiquita a su esposa para molestarla: “A ver, en cuánto tiempo te recuperaste. El sábado y domingo no estuviste bien, yo en la casa te vi perfecto, no había ningún problema contigo”.

Pero la modelo no se quedó callada una vez más y solo atinó a responder: “No entiendo amor, tú eres mi esposo y no sabes cómo estoy yo”. Esa peleíta causó más de una risa dentro del set del ‘reality’.

La parejita parece tener premeditadas algunas discusiones para hacer un poco de show en el programa. Pues fuera de él, es la misma pareja enamorada y feliz de siempre, por lo que parecen tener bastante claro que las cosas que ocurren en el ‘reality’ se quedan dentro del mismo.

