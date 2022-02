Korina defiende a Luciana tras críticas: “En Habacilar varias veces estalló en llanto”

Compartir Facebook

La modelo Korina Rivadeneira llegó hasta el set de ‘América Hoy’ para opinar de Luciana Fuster luego de señalar que sufre de bullying por parte de la prensa.

‘Kori’ se mostró seria durante todo el programa pues como se sabe, la venezolana es una de las mejores amigas de Luciana en la televisión. «Yo les voy a decir honestamente lo que pienso sobre el tema y conozco a Luciana es una chica fuerte y no haría algo así. Ella no se está victimizando, si se desahogó de esta forma es porque realmente se siente muy mal».

Asimismo, reveló que hubo varias veces que durante las grabaciones de Habacilar que Luciana Fuster no soportó y estalló en llanto ante tantas críticas tras su relación con Patricio Parodi. «Incluso en Habacilar varias veces estuvo estalló en llanto y fue por este tema. No pensé que iba a hacerlo público, pero se habrá sentido tan mal y por eso hizo lo que hizo y no está mal. Lo que le están haciendo está pésimo», agregó.

Korina Rivadeneira reflexionó sobre ello y señaló que todas las figuras de la farándula en algún momento pasaron por este tipo de ataques y se normaliza. «Todos hemos pasado por eso, yo he pasado por eso. La gente lo normaliza. Ellos dan ese mal ejemplo a todos», concluyó.

“No dejó de patalear, llorar y gritar”: Korina cuenta que vivió drama con su hija en el avión

La modelo Korina Rivadeneira reveló, a través de su cuenta oficial de Instagram, que pasó por uno de sus peores vuelos tras su regreso a tierras peruanas desde Estados Unidos. La protagonista, su hija.

De acuerdo a sus historias de Instagram, su menor hija Lara estuvo muy inquieta, al punto de patalear y gritar. “¡Oficialmente el peor vuelo de mi vida!!! Lara no dejó de patalear, llorar y gritar. ¡Hasta ahora no entiendo por qué!”. Su pañal estaba bien, durmió antes del vuelo así que no pudo ser estrés, la alimenté bien, le puse videos, tenía su chupón, no le faltó nada… pero Dios mío qué fue eso!???”, escribió la también actriz.

Al mismo tiempo, la exchica reality lamentó el comportamiento de su hija, pues según fue testigo, los pasajeros no pudieron descansar. “Estoy segura que nadie en mi vuelo pegó un ojo gracias a Lara. Estoy en shock y exageradamente agotada”.

