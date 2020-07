Compartir Facebook

Modelo le pide a Mario Hart viajar a su país natal junto a su pequeña.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo Korina Rivadeneira se mostró nostálgica y le pidió a su esposo Mario Hart ir a Venezuela junto a su hija. El hecho ocurrió después que la exchica reality comparta un video del Archipiélago Los Roques, conocidas islas venezolanas.

“¿Vamos Mario Hart con baby Lara cuando todo esté bien (fin de la pandemia)? Quiero que todo el mundo conozca mi hermoso país, especialmente tú”, escribió Korina en el clip.

Cabe mencionar, que durante su embarazo la modelo ha compartido datos relacionados con su país. Anteriormente, posteó en sus historias de Instagram diversos potajes de la gastronomía venezolana.

“Chicha venezolana, que esto es lo mejor de la vida, las salsitas no pueden faltar, todo venezolano y las cachapitas deliciosas, las mejores del mundo”, indicó la actriz.

ENAMORADA DE COLÁN

Cabe mencionar, que Korina y Mario Hart pasaron la cuarentena en las playas de Colán, Piura, y la venezolana se ha mostrado encantada por el tiempo que disfrutó en el mar peruano.

“Estos videos los grabe en Colán… los atardeceres más hermosos de todo el Perú se encuentran allí”, comentó en un video donde se luce disfrutando en las playas peruanas.

PAREJITA EN LIMA

Actualmente la parejita se encuentra en Lima debido al embarazo de Rivadeneira. “Se extraña el solsito, la playa, la tranquilidad y paz de Colán. Pensé que estar en Lima sería peor, pero no viene tan mal. ¡Tu casa es tu casa!”, indicó Mario Hart en Instagram.

KORINA SUFRE POR EMBARAZO

La modelo Korina Rivadeneyra contó que viene soportando fuertes dolores debido a su avanzado estado de gestación. Incluso, confesó que se encuentra en una etapa donde le “cuesta hacer” muchas cosas.

“Ustedes no tienen ni idea, bueno, solo las embarazadas lo entenderán, el dolor que tengo en las bubbies. ¡Dios santo! Es un dolor fuertísimo que me quema cuando me levanto, es súper doloroso. Cuando me duermo y cambio de posición suena el hueso… ya me están empezando los dolores”, se le oye decir a la venezolana en un video en Instagram.