Korina feliz porque su hija no nacerá en el ‘cumple’ de Alejandra

La modelo Korina Rivadeneira se mostró emocionada al revelar que su ginecóloga le confirmo que su bebé nacerá pronto y no el 8 de setiembre como estaba planeado. Cabe remarcar, que dicho día es el cumpleaños de Alejandra Baigorria, ex de Mario Hart, y por ello, se viene especulando que la venezolana no quería que su hija nazca en dicha fecha.

“La doctora me dijo que está todo perfecto que ya puede nacer, que ya estoy en dilatación uno”, dijo la chica reality en un video que compartió en Instagram.

Asimismo, la venezolana viene compartiendo sus rutinas de ejercicio para que su engreída nazca pronto. En los clips se le ve siguiendo al pie de la letra las indicaciones de su doctora y a Mario siempre sosteniéndola y ayudándola en sus movimientos.

ESCONDIÓ CUADRO

Hace unos meses, Mario y Korina presentaron el cuarto de su pequeña y mostraron un cuadro donde anunciaban que su pequeña nacería el 8 de setiembre. Sin embargo, en Instarandula se percataron en una de las fotos que compartió la modelo que el cuadro ahora se encontraba escondido en el piso.

Todo indicaría, que la venezolana tras enterarse que su pequeña estaba programada para nacer el mismo día del cumpleaños de Alejandra Bairrogia decidió hacer de todo para adelantar el parto y por ello, viene haciendo contantes ejercicios para dilatar más rápido.

TODO LISTO PARA SU PEQUEÑA

Cabe mencionar, que Rivadeneira cuenta los días para tener a su pequeña en brazos y por eso comparte todos los detalles sobre la habitación de su engreída.

“¡El cuarto de Larita está prácticamente listo! Estaba muy feliz por conseguir para mi chiquita todo tal cual lo imaginé. Les conté montones de veces sobre cada cosa que iba agregando al cuartito, aquí́ se ve su cuna preciosa”, indicó la esposa de Hart.

«¿Sabían que nos va a servir hasta que Mi chiquita cumpla 6 años? ¿Me preguntaran cómo es esto posible? pues: La cuna se transforma con las mismas piezas en minicama ¡así que es una excelente inversión! Ya quiero verla allí dentro disfrutando de sus sueños. Ya te amo, mi chiqui” agregó.

