Korina no permite que Mario se acerque a Tula: “Me ha dicho de lejitos”

¡Marcó su territorio! El corredor de autos, Mario Hart, reveló el extraño pedido que le hizo su esposa Korina Rivadeneira en caso vaya al programa “En Boca de Todos”, pues no quería que se acerque mucho a una conductora en especial.

Al ser presentado por Ricardo Rondón, el “capitán histórico de Los Combatientes” dejó en claro que deseaba mantener distancia con Tula Rodríguez, ya que su pareja le había solicitado que esté “de lejitos” con la popular “Peludita”.

“Tula, por favor. Voy a irme por allá que Korina me ha dicho: Mario, de lejitos con la Tula, por favor. Así que, te voy a saludar a la distancia no más”, mencionó Mario Hart, mientras saludaba a Maju Mantilla.

Contigo a la distancia

El corredor de autos, Mario Hart, no pudo ocultar la tristeza que siente, ya que su esposa Korina Rivadeneira y su pequeña Lara están en Brasil, por lo que no pasarán el Día de la Madre juntos.

En un enlace, la modelo venezolana no pudo evitar derramar unas lágrimas al recordar que, en su primer Día de la Madre, estará alejada de su Mario Hart.

“Lo extraño horrible, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo vamos a volver, me da mucha pena que se esté perdiendo de cosas muy importantes de mi hijita. Lo extraño mucho”, indicó Korina Rivadeneira.

