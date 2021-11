Korina pediría la mano de Mario Hart para nuevo ‘matri’: “Si él no se esfuerza, le pido yo”

Compartir Facebook

La modelo venezolana aseguró que ya ha conversado con Mario sobre la nueva pedida de mano, y si él no lo hace, ella será la que le pida ‘matri’.

Korina Rivadeneira reveló algunos detalles de lo que vive con Mario Hart tras la sentencia de nulidad de su matrimonio. Y la venezolana explicó que ellos han tomado la noticia muy tranquilos y de hecho ya hablan de su nuevo matrimonio.

Específicamente, Korina comentó que ella ya le lanzó su mensaje a Mario sobre lo que espera recibir en la nueva pedida de mano. “Ya le he dicho indirectamente, ‘Mario Hart, esfuérzate un poquito porque la pedida sea especial’, sino le pido la mano yo ¿por qué no? No voy a decir nada… no he dicho nada”, dijo Korina entre risas.

Asimismo explicó que ella y Mario estaban expectantes sobre la sentencia de nulidad así fuera una buena o mala noticia. Ellos se mostraron tranquilos cuando recibieron la nulidad porque lo único que querían era una sentencia que pueda cerrar el tema.

“Habíamos esperado tanto tiempo que ya se dé una resolución y al fin salió. Yo fui la primera que lo vi, a mí me llegó el mensaje. Dijimos ‘por fin terminó esta tortura’ porque es una tortura, como un karma. Lo mejor era que acabe, así sea positivo o negativo. Nos sentimos increíbles, es más, nos quedamos celebrando”, expresó.

Ante la nulidad de su matrimonio con Mario Hart, la abogada de la familia descartaría problemas legales ya que Kori es madre de una niña peruana y está trabajando en Perú.

Luego de que el Juzgado de Familia de Huaral anulara su matrimonio civil la abogada de Korina se pronunció ante la ola de críticas y falsas afirmaciones.

Y es que como se recuerda la pareja se casó en abril de 2017, cuando Migraciones exigía a la venezolana que dejara el Perú por una supuesta falsificación de documentos para su estadía lo que encendió la polémica de un matrimonio por conveniencia.

Ante este panorama la abogada recalcó que la modelo se encuentra trabajando en Perú en ‘Esto es guerra’ y que además su hija es peruana lo que imposibilitaría un proceso legal en su contra.

“Si lees la resolución, ellos indican que Korina se casó con Mario solamente por un tema, aparentemente, de papeles, lo cual no es cierto, y eso denota un total desconocimiento del proceso. Ella tiene situación regular en el país, ella es madre de una niña peruana. Solamente por el ser madre de niña peruana ella la opción a tentar una calidad migratoria familiar residente”, comentó a América Espectáculos.

