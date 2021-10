Korina revela que carga con un problema de salud: “tengo dos hernias en la cervical”

Compartir Facebook

La integrante de Esto es guerra emprendió un viaje a Estados Unido para reencontrarse con su mamá y familia. En el mismo lugar y a través de sus redes sociales, la modelo venezolana alarmó a sus seguidores.

En esta oportunidad, fue mediante Instagram que la ganadora de ‘Reinas del show’ contó el problema de salud el cual carga hace un tiempo y dijo que se está sometiendo a terapias que alivian el dolor. “La mejor terapia de mi vida. Estaba súper contracturada y mis contracturas no son normales porque tengo dos hernias en la cervical”, se lee en su post.

“La terapia que suelo hacer para eso es acupuntura, pero debo hacer al menos 4 para estar bien y estas técnicas que me trabajaron me quitaron todo dolo existente en dos horas y nada más. No pueden calcular la felicidad que tengo”, agregó.

“Chau mi reina, cuidado se te caiga la corona”, Allison Pastor a Korina

Al parecer no dejan ir los enfrentamientos del pasado en Reinas del Show donde Korina se disputó la corona con Allison Pastor, sin embargo problemas con la producción hizo que la esposa de Erick Elera diera un paso al costado en el programa y le diera la corona casi en bandeja a la esposa de Mario Hart.

Ahora ambas modelos se encuentran concursando en el programa Esto es Guerra donde han aprovechado cada competencia para demostrar quien es la mejor.

Por su parte el programa Esto es Guerra ha lanzado un nuevo segmento llamado ‘La Academia’ donde nuevamente se ven enfrentadas ambas competidoras y esta vez aprovecharon para decirse sus verdades. “Tengo un problema contigo, detesto que por tu culpa la gente piense que me regalaron un trofeo cuando yo me maté por ganarlo”, dijo Korina Rivadeneira.

A lo que Pastor no se quedó callada y le dijo lo que pensaba sobre toda la rivalidad existente entre ambas. “Chau mi reina, cuidado se te caiga la corona”, finalizó Allison muy confiada en sus capacidades y lista para vencer a Korina.

