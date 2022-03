Korina revela que Mario no sabe nada de cocina: “Solo entra a tomar agua”

Compartir Facebook

La modelo venezolana habló con ‘América Espectáculos’ sobre el poco talento que tiene su esposo para la cocina.

Korina Rivadeneira y Mario Hart son los invitados de este fin de semana del programa ‘En esta cocina mando yo’. La pareja puso a prueba su talento para la cocina en el concurso y luego se animaron a dar detalles de su verdadero desempeño en la cocina.

Korina Rivadeneira habló sobre ella y Mario y explicó que ninguno de los dos es amante de la cocina. Ella reveló que el piloto no conoce nada de preparación de platillos y solo se asoma a la cocina para comer o beber algún refresco.

“Mario no sabe nada, entra a la cocina para tomar agua nomás”, expresó Korina. Luego de eso se animó a confesar que ella tampoco conoce mucho de cocina. “Yo sí cocino pero no me gusta. Me tardo mucho cocinando, entonces no me gusta mucho”, expresó la modelo venezolana.

Cabe recordar que la pareja está pasando por un gran momento pues están a la espera de su segundo bebé. Ambos se han mostrado más ‘chochos’ y felices que nunca con la noticia y no ven la hora de conocer a su bebé.

El piloto de autos y Korina Rivadeneira están más que emocionados por la pronta llegada de su segundo bebé. Ellos han expresado por todos los medios que están felices de que su familia crezca, pero aún no definen el nombre del hermano/a de la pequeña Lara.

Korina reveló que hay algunos problemas para ponerse de acuerdo en un nombre para el bebé, puesto que Mario señaló que él quiere que su hijo lleve su nombre. Esta idea no es la favorita de Korina y por eso, prefiere negociar con el piloto.

“Estamos ‘negociando’, vamos a ver qué pasa, por lo pronto ya conocimos al bebé y debo recocer que se parece a Mario, mi parto está programado para agosto”, reveló Korina para un medio local.

Asimismo, explicó que ni ella ni Mario conocen el sexo del bebé, pues están esperando hasta la llegada de la mamá de Mario Hart. “Aún no sabemos el sexo del bebé porque queremos revelarlo cuando venga la mamá de Mario. Esta ‘pancita’ ha sido diferente a la de Larita, a veces he saltado o corrido y me he dado cuenta que estoy embarazada”, contó la venezolana entre risas.

