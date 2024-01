Korina Rivadeneira afirma que Mario Hart apoya sus ‘chapes’ en «Súper Ada»: «Nunca se pone celoso»

La teleserie «Súper Ada» está por llegar, y con ella, muchas escenas de amor entre Korina Rivadeneira y el guapísimo Pablo Heredia. Pero no se sabe si Mario Hart, el esposo de Korina, se pone celoso. Aquí te contamos qué opina Mario, según Korina manera sencilla y directa.

Korina Rivadeneira revela cómo se siente Mario Hart con ‘chapes’

Korina, quien interpretará a la villana ‘Macarena Williams’, nos adelanta que la serie será un rotundo éxito: «Yo creo que va a ser un éxito rotundo esta serie porque las historias están muy bonitas, está hecho con mucho amor y la gente se va a reír demasiado».

Pero, lo que todos queremos saber es si Mario está tranquilo con las escenas de besos. ¿Qué dice Korina? Aquí su respuesta:

«Mario nunca se pone celoso, al contrario, es quien me ayuda a pasar mis escenas. Él es el único apoyo que tengo en casa para poder hacer las pasadas de letras y Mario es tan bueno, yo creo que si él fuera actor, sería espectacular porque tiene ese sentido. No le gusta (actuar), pero es muy bueno y él siempre está al tanto de las escenas», reveló Korina.

Parece que Mario es el mejor coach(entrenador) de actuación para Korina. Y eso no es todo, Korina nos asegura que todo está bajo control: «Él no tiene problemas. Sabe que soy actriz, sabe que estoy detrás de este sueño desde antes de conocerlo y nunca se ha incomodado por alguna escena o por lo menos nunca me ha dicho nada. Él está súper orgulloso de mí».

¿Beso de Korina a Pablo Herida fue real o actuado?

Y para los curiosos, ¿ese beso apasionado en la conferencia de prensa con Pablo Heredia era real? Claro que no. Korina nos aclara: «Me lo chapé. Y es que así es Macarena Williams. Lo ensayamos temprano para esta conferencia. Todo estaba pauteado. Soy actriz, esto es una novela y todo lo que vieron fueron escenas».

Korina también nos cuenta sobre su personaje en «Súper Ada», y parece que viene con todo: «Es una chica influencer, ella terminará con su enamorado ‘Leo’ y quiere llevar una vida mejor, pero todos sus seguidores la abandonan para quedarse con ‘Leo’, tal es así que ‘Macarena’ tratará de luchar por él, pero se encontrará con una ‘Ada’, quien se convertirá su rival en la ficción».

La carrera de Korina como actriz va viento en popa, y la emoción por «Súper Ada» no se detiene. La farándula nunca deja de sorprendernos, y estaremos al tanto de cada detalle. Mucha suerte a Korina en su nueva aventura actoral y que la serie sea todo un éxito.