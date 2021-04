Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Quiere regresar! Korina Rivadeneira sigue en Brasil junto a su pequeña Lara y pese a que pasó el cumpleaños de Mario Hart, no pudieron celebrarlo juntos como familia.

“La verdad tenemos fe en que si se abra (las fronteras), de todas maneras estamos esperando algún vuelo humanitario. Las esperanzas están porque la chiquita está creciendo muchísimo y me muero si no comparte con Mario, si no la ve crecer, si no la disfruta”, manifestó la modelo venezolana.

Por su parte, hizo énfasis en que hace falta mucha fe para que se abran las fronteras pronto y ella pueda regresar a casa junto a su amado esposo.

Mira también: ¡URGENTE! Joven atacada por perro pitbull pide ayuda para poder caminar

¡CASI SE LE VE TODO!

Mientras que se encontraba grabando un video para sus redes sociales, Korina no pensó que en un abrir y cerrar de ojos casi estaría dejando al descubierto una ‘chichi’ por un descuido de su escote.

En las imágenes, se ve cómo la modelo venezolana jugaba junto a su pequeña Lara cuando sufrió un percance.

Pese a ello y poco después, la esposa de Mario Hart minimizó el inconveniente y siguió registrando sus historias en redes sociales como si no hubiera pasado nada y con una gran sonrisa de oreja a oreja.

Mira también: Así pueden cobrar los miembros de mesa