Korina Rivadeneira contrató a nana para trabajar: «Era súper necesario»

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

A través de sus redes sociales, Korina Rivadeneira compartió con sus seguidores de Instagram que tuvo que contratar a una nana para que la ayude en casa con su bebé y que tanto ella como Mario Hart puedan volver al trabajo.

Es por ello que hizo hincapié en que era bastante necesario no por alguna razón innecesaria, sino para poder trabajar sin problemas y que alguien de confianza cuide de Lara.

“Hace menos de un mes tengo nana, era súper necesario para poder volver al trabajo. Elba es lo máximo. ¡Tenerla a ella lo cambió todo! Siempre me gusta estar con Lara pero hay momentos en los que quiero estudiar, ejercitarme o por el motivo que la busqué que es trabajar”, escribió en el post.

Mira también: Rafael Cardozo promete casarse con ‘Cachaza’ cuando reciban la vacuna contra el virus

MARIO HART SE PREOCUPA POR SU SALUD

Korina Rivadeneira volvió a preocupar a sus seguidores al manifestar que sus dolores en el cuello continúan. El mismo Mario Hart, su esposo, contó que la modelo venezolana “tuvo un fin de semana complicado”.

“Es crónico lo que tengo. Me han puesto 6 inyecciones y aún siento mucho dolor. Al parecer, empeoré por lo tensa que me puse con las agujas. Escribo esto por acá porque hay personas que necesitan estar al tanto de lo que me pasa”, indicó.

Por otro lado, Mario no dudó en agregar que: “Tuvo un fin de semana complicado. Ella arrastra unas lesiones por unos accidentes que tuvo. El accidente vehicular que no sé qué tuvo en la columna, una caída también (…) Prácticamente la inmoviliza, la pasa mal”.

Mira también: Mario Irivarren defiende a Vania de críticas: “La acusan de ser mala influencia para mí”