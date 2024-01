Korina Rivadeneira cuenta que le dio un cabezazo a César Ritter. ¿Qué pasó?

En una entrevista para «Más Espectáculos» con Jazmín Pinedo, los actores de la telenovela «Súper Ada», Korina Rivadeneira y César Ritter, compartieron un momento que ocurrió durante las grabaciones. Resulta que Korina le dio un cabezazo a César Ritter.

¿Qué pasó entre Korina Rivadeneira y César Ritter?

Los actores Korina Rivadeneira y César Ritter, del elenco de «Súper Ada», estuvieron en el programa «Más Espectáculos» junto a Jazmín Pinedo, donde contaron un inusual momento durante las grabaciones de la telenovela.

La anécdota comenzó cuando Ritter se animó a contar la situación, aunque con algunas dudas. «Había una escena complicada con Korina… Es que no puedo contar es lo malo», soltó. La curiosidad de Jazmín Pinedo y la insistencia de Rivadeneira llevaron a una revelación.

El misterioso incidente dejó a todos con ganas de saber más. Por ello Jazmín Pinedo insistió a Ritter para que cuente sin muchos detalles: «Pero así, entre líneas nosotros tratamos de entender». Pero Ritter exclamó: «¡Ah, es que no, no puedo!».

La tensión aumentó cuando Korina pidió a César que le cuente: «A ver, dime». Finalmente, la revelación salió a la luz. «Sí, sí. Nos agarró ataque de risa y nos dimos un cabezazo, que quedó grabado», confesó Korina Rivadeneira. César Ritter, bromeando, intervino: «No, no, no. ¿Nos dimos? ¡Me diste! (risas)».

La desesperación de Korina

La narración de los hechos continuó con Ritter revelando el toque cómico y algo violento del blooper: «Lo que pasa es que Korina Rivadeneira cada vez que se desespera se pone violenta, me hace así», describió moviendo las manos, «y pum», imitando el golpe en la cabeza.

Ritter, entre risas, cerró la historia con humor: «Yo le digo: Ay Korina, qué bonito es actuar contigo». La modelo remató señalando la particularidad del suceso: «Lo peor fue que quedó, o sea lo van a poder ver».

Así, en medio de carcajadas y anécdotas, Korina y César compartieron un momento gracioso que seguramente quedará en la memoria de los fans. Un blooper que, aunque vergonzoso, suma más diversión a la serie «Súper Ada».