Korina Rivadeneira ‘discute’ con Mario Hart en EEG: “Tú no paras en la casa”

La pareja de esposos “se enfrentó” una vez más en pleno programa pues cada uno pertenece a un equipo diferente.

Korina Rivadeneira y Mario Hart fueron protagonistas de una especie de discusión en pleno ‘reality’. Y es que la pareja vive junta por lo que muchas veces sacan puntos o molestias de su convivencia en ‘Esto es Guerra’.

Esta vez no fue la excepción pues Korina lanzó al aire una queja sobre el poco tiempo que pasa su esposo en casa. Y es que el Tribunal de EEG fue condescendiente con Korina cuando estuvo enferma.

En ese momento Mario Hart saltó en un afán de pedir la misma condescendencia para algún miembro de su equipo de los Combatientes. Es allí que Korina Rivadeneira no quiso quedarse callada y se mandó una respuesta que fue casi una troleada.

“Bueno, ya lo dijo el Tribunal, no sé si te acuerdas, pero estuve bastante mal, aunque bueno tú ni siquiera paras en la casa, así cómo te vas a dar cuenta”, dijo Korina.

Por su parte Mario no dudó en lanzarle una chiquita a su esposa para molestarla: “A ver, en cuánto tiempo te recuperaste. El sábado y domingo no estuviste bien, yo en la casa te vi perfecto, no había ningún problema contigo”.

Pero la modelo no se quedó callada una vez más y solo atinó a responder: “No entiendo amor, tú eres mi esposo y no sabes cómo estoy yo”. Esa peleíta causó más de una risa dentro del set del ‘reality’.

La parejita parece tener premeditadas algunas discusiones para hacer un poco de show en el programa. Pues fuera de él, es la misma pareja enamorada y feliz de siempre, por lo que parecen tener bastante claro que las cosas que ocurren en el ‘reality’ se quedan dentro del mismo.

