Korina Rivadeneira donará su sualdo a cinco familias en pobreza extrema

Luego de ser blanco de las críticas por pedir que el Gobierno peruano también de el bono de 380 soles por la crisis de la cuarentena a los venezolanos que radican en el país, Korina Rivadeneira compartió un video en su cuenta de Instagram donde anuncia que donará un porcentaje de lo que gana en cada trabajo para beneficiar a 5 familias de bajos recursos sin importar la nacionalidad que tengan.

“De cada trabajo que realice durante este tiempo de cuarentena donaré un porcentaje que será dividido para beneficiar a distintas familias que necesiten alimentarse”, indicó en su publicación.

“El único requisito es ser un humano que esté en una situación de urgencia, acá ayudaré tanto a familias peruanas como venezolanas, ecuatorianas, chilenas, españolas, no importa su procedencia. Lo que importa es que realmente requieran el apoyo”, expresó.

La también actriz, señaló cuales son los requisitos para acceder a este dinero y dio una serie de indicaciones para poder ayudar solo a quien verdaderamente lo necesite.

“Solo si realmente tu situación es extrema escríbeme, si no, por favor no me hagas perder el tiempo porque hay muchas personas realmente necesitadas”, sostuvo.