Korina Rivadeneira festeja cumpleaños acompañada de chicos reality

La modelo venezolana, Korina Rivadeneira, está de cumpleaños y aprovechó la oportunidad para reunirse con sus compañeros de trabajo del reality Esto es guerra.

Lejos de estar deprimida por la anulación de su matrimonio, la también actriz pasa días de relajo en compañía de los que más quiere. Recordemos que su hija Lara presentó algunos problemas de salud, pero por suerte, solo fue algunos días.

Según se pudo conocer, Korina Rivadeneira y Mario Hart hicieron una reunión sencilla en una casa de campo alejada de la ciudad en donde invitó a Azul Granton, Ducelia Echevarría, Matías Ochoa y más participantes de ‘Esto es guerra’.

Korina Rivadeneira reveló algunos detalles de lo que vive con Mario Hart tras la sentencia de nulidad de su matrimonio. Y la venezolana explicó que ellos han tomado la noticia muy tranquilos y de hecho ya hablan de su nuevo matrimonio.

Específicamente, Korina comentó que ella ya le lanzó su mensaje a Mario sobre lo que espera recibir en la nueva pedida de mano. “Ya le he dicho indirectamente, ‘Mario Hart, esfuérzate un poquito porque la pedida sea especial’, sino le pido la mano yo ¿por qué no? No voy a decir nada… no he dicho nada”, dijo Korina entre risas.

Asimismo explicó que ella y Mario estaban expectantes sobre la sentencia de nulidad así fuera una buena o mala noticia. Ellos se mostraron tranquilos cuando recibieron la nulidad porque lo único que querían era una sentencia que pueda cerrar el tema.

“Habíamos esperado tanto tiempo que ya se dé una resolución y al fin salió. Yo fui la primera que lo vi, a mí me llegó el mensaje. Dijimos ‘por fin terminó esta tortura’ porque es una tortura, como un karma. Lo mejor era que acabe, así sea positivo o negativo. Nos sentimos increíbles, es más, nos quedamos celebrando”, expresó.

