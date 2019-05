Korina Rivadeneira iniciará trámites para obtener nacionalidad peruana

La modelo venezolana Korina Rivadeneira ya se encuentra gestionando sus papeles para obtener la nacionalidad peruana, así lo reveló su abogado Yorry Warthon a Karibeña. “Estamos iniciando los trámites para buscar la nacionalización, este es un trámite que corresponde ya que Korina cumple todos los requisitos para poder solicitarlo”, comentó.

Asimismo, el letrado aclaró que la boda con Mario Hart, no está incluida en los trámites iniciados por la ex chica reality para ser peruana. “El matrimonio nunca fue parte de la estrategia legal, nunca lo hemos invocando como uno de los argumentos dentro del proceso, así que no vamos a utilizarlo”, afirmó.