Korina Rivadeneira llora por regresar a Perú y busca vuelo humanitario

Desesperada, así se encuentra Korina Rivadeneira junto a su pequeña hija, quienes están varadas en Brasil, uno de los países más afectados por la pandemia de la Covid-19.

La modelo reveló al programa ‘América Hoy’, que viene buscando la manera de poder regresar al Perú para reunirse con su esposo Mario Hart, quien el día de ayer estuvo de onomástico. “La verdad tenemos fe en que se abra (las fronteras), de todas maneras estamos esperando algún vuelo humanitario.

Las esperanzas están porque la chiquita está creciendo muchísimo y me muero si no comparte con Mario, si no la ve crecer, si no la disfruta”, expresó muy sentida la venezolana que viajó de vacaciones por Semana Santa al país de la samba.

Por su parte, el piloto de autos mencionó que para él es muy difícil viajar a Brasil, pues tiene que cumplir compromisos laborales en ‘Esto es Guerra’. “Eventualmente trataría de ir para allá, encontrarlas, ahorita no pudo por el programa, tengo cosas que hacer aquí (…) Están (Korina y su hija) en una zona donde el riesgo es bastante reducido.

La cosa está terrible y no me he puesto en la situación de no verlas hasta diciembre, eventualmente trataría de ir allá y verlas”, precisó el ‘Chato’.