Korina Rivadeneira llora porque no pasará el ‘Día de la madre’ junto a su esposito: “Lo extraño”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La modelo Korina Rivadeneira se mostró afectada por no estar cerca de su esposito Mario Hart en una fecha tan importante que se viene como el ‘Día de la madre’. A través de un enlace en ‘En Boca de Todos’, ambos se reencontraron.

En una nueva edición de dicho programa, la actriz venezolana se enlazó con el corredor de autos y hoy capitán de los combatientes Mario Hart. Este momento se llenó de emociones y sentimientos pues se encuentran distanciados por el momento.

También te puede interesar: Aprueban proyecto de ley para fusilar a presos como pena de muerte

Recordemos que la exchica reality viajó a Brasil junto a su pequeña Lara y hoy por hoy no puede retornar al país debido al cierre de fronteras. “Lo extraño horrible, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo vamos a volver, me da mucha pena que se esté perdiendo de cosas muy importantes de mi hijita. Lo extraño mucho”, sostuvo la modelo venezolana.

“Esperamos que pueda regresar pronto, yo estoy haciendo todo lo posible él sabe, y nosotras estamos muy bien acá, felices, pero sin él no es lo mismo”, agregó.

También te puede interesar: Mujer que esperaba septillizos da a luz a nueve bebés en Marruecos

Al respecto, Mario Hart tan conmovido por la situación, decidió darle unas palabras de apoyo y fuerza a Korina Rivadeneira , confiando en que pronto estarán juntos.

“No te pongas triste mi amor, porque yo estoy seguro que vamos a recuperar todos esos momentos que estamos perdiendo ahorita juntos y lo vamos a recuperar con creces. Vamos a disfrutar cada segundo de nuestra bebé, juntos. No te pongas triste porque me pones triste también y mira si hasta fines de mayo ustedes no vuelven, yo me voy para allá, no sé pero algo hacemos para estar juntos, no te preocupes”, expresó Hart con lágrimas en los ojos.

MIRA TAMBIÉN: Abuelito cieguito la rompe tocando cumbias con su teclado en Gamarra