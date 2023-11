¿Le declara la guerra? Korina Rivadeneira responde por palabras de Leslie Shaw contra Mario Hart

Korina Rivadeneira finalmente rompió su silencio sobre las últimas declaraciones de Leslie Shaw en contra de Mario Hart, y es que la venezolana no se quedó de brazos cruzados y salió a defender a su esposo.

Como se sabe, Leslie Shaw ha criticado el regreso de Mario Hart a la música ya que considera que no tiene el talento para cantar.

Sin pelos en la lengua

Korina Rivadeneira habló sobre las polémicas declaraciones de Leslie Shaw sobre Mario Hart quien ha aprovechado cada oportunidad para mandarle su ‘chiquita’ al popular ‘Chato’.

Es así que la pareja y madre de los hijos del conductor de ‘Mande quien mande’ decidió comentar sobre esto y aseverar que no le afecta lo que pueda decir la cantante peruana.

«Leslie no es una persona que me caiga mal por eso no me afecta», dijo.

Además, recalcó que maso menos conoce la forma de ser de la rubia y considera que es una persona libre al opinar pues no se guarda nada cuando algo no le agrada.

«Hay que comprender el tipo de persona que es, es una persona abierta a decir lo que quiere y lo que piensa», acotó.

Mira también: “Ay, mamacita”: Kiara Lozano se convirtió en la enfermera de Lesly Águila [VIDEO]

Asimismo, afirmó que ella solo cumple con responder cada cosa que le preguntan y si es cuestionada sobre Mario Hart ella solo dará su opinión al respecto.

«Cuando le preguntan algo ella siempre ha sido muy directa y si le preguntan algo ella simplemente responde. Al que quiera que le caiga bien y al que no también», afirmó.

Finalmente, aseveró que su relación con Mario está bastante sólida como para que comentarios negativos permitan que su matrimonio se vea resquebrajado.

«Mario y yo estamos tan consolidados que si ella dice algo no afecta a menos de que sea algo muy malo», finalizó.

¿Qué dijo Leslie sobre Mario?

Como si no hubiera quedado en claro ya, Leslie Shaw resaltó una vez más que no piensa colaborar con Mario Hart, quien ha regresado a la escena musical después de que su tema ‘Yo no fui’ se volviera viral.

Según la cantante, quien fue su pareja en el 2015, el ‘Chato’ no cuenta con el talento suficiente para alcanzar su “nivel”.

la intérprete de ‘Faldita’ fue consultada por su posible ‘featuring’ con el excompetidor de ‘Combate’. Recordemos que ambos grabaron una canción hace varios años, llamada ‘Tal para cual’. “¿Te juntarías con él para una parte 2?”, le preguntaron a Leslie.

Mira también: ¡Adiós a un grande! Iván Cruz, ‘el rey del bolero’ fallece a los 77 años

“Creo que sería una falta de respeto juntarme con una persona que no está a mi nivel, él está en el subsuelo”, fue la ácida respuesta de Leslie Shaw.

Para la artista nacional, Mario Hart “no es compositor ni productor, no baila, es feo y se viste mal”.