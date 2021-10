Korina Rivadeneira sobre ‘Chato’ Hart: “Él estuvo detrás de mí por mucho tiempo”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Lo dijo todo! La parejita fue participe de una secuencia en ‘Estás en todas’ y revelaron inesperadas confesiones sobre ellos dos.

Korina Rivadeneira y Mario Hart confesaron inesperados recuerdos que pasaron al inicio de su relación en el programa ‘Estás en todas’.

También puedes ver: Jossmery marca distancia con Paula Manzanal: “yo soy una chica fina, tengo valores”

Los esposos participaron en una ronda de preguntas en la secuencia ‘Cuánto conoces a tu mejor amigo’. La venezolana contó que ella fue la primera quien dio el primer ‘chape’: “Yo me lo chapé porque él era muy ‘latin lover’, estaba detrás de mí por un montón de tiempo y luego cuando estaba en mi casa se chupó. Entonces yo dije: ‘yo lo voy a besar’, y me lo chape”.

Mario aseguró que no la persiguió pero sí reconoció que Korina le gustaba mucho y que no dio el primer paso porque era muy tímido: “Soy tímido, pero yo que la voy a estar persiguiendo, por favor…Me gustaba…. Yo soy bien rochoso, tímido, al momento de la hora me da la garrotera”, indicó.

Además bromeó con su primera cita romántica: “Compré un vino muy caro, pero no le gustó porque estaba acostumbrada a los vinos de 5 soles”, expresó entre risas.

MARIO HART PREOCUPADO POR SU RELACIÓN

El capitán histórico de los combatientes se refirió a su matrimonio con Korina Rivadeneira y contó por qué dejaron a su hija en casa.

En diálogo con ‘América Espectáculos’, Mario Hart reveló que hace mucho tiempo no disfrutaba de un tiempo a solas con Korina Rivadeneira. “Siempre es bueno un tiempito de pareja. A la bebé la amamos, pero nos absorbe mucho tiempo y hace que podamos descuidar nuestro lado de pareja. Siempre es bueno darse una escapadita”, comentó el corredor de autos.

Cabe decir que Mario y Korina Rivadeneira, luego de celebrar el añito de Lara, su hija, decidieron emprender un corto viaje a Ica.

Además: Pelo D’Ambrosio se limpia de ‘ampay’