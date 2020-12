Korina Rivadeneira sorprende al hablar de cómo quedó su piel tras viaje

Compartir Facebook

Hace solo unos días, Mario Hart y Korina Rivadeneira salieron de viaje a las playas de Piura, exactamente la familia se fue hacia Colán a disfrutar del sol, pero las consecuencias no fueron agradables.

Y es que disfrutar del solsito parece que no le cayó tan bien a la esposa de Mario Hart, pues terminó con estas consecuencias en su piel que terminó preocupándola.

Por ello, decidió compartirlo con sus seguidoras en las redes sociales, donde dejó en ‘shock’ a más de uno, pues su aspecto no era el mejor.

Como se ve en sus clips, la piel de Korina se ve como si estuviera sobre expuesta y a punto de ‘pelarse’, producto del sol. Puede que el clima estuvo o muy fuerte o simplemente la modelo no terminó de cuidarse tan bien con el bloqueador.

En el video en sus redes sociales se ve como Korina dice ‘bigotes de limón, manchas de limón’, mientras señala las partes de su cuerpo que no tiene la piel completamente lisa.

‘Mi cara manchada’ fue lo que escribió la modelo frente a la reacción de su piel. Pese a que no es de gravedad, no dejó de sorprender y preocupar a sus fans, sin embargo eso no fue impedimento para disfrutar de su familia.

