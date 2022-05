Korina Rivadeneira sueña con más hijos: “quiero una familia enorme”

Compartir Facebook

La exchica reality Korina Rivadeneira llegó como invitada al canal de Youtube ‘La Linares’, espacio manejado por Verónica Linares, pero que escapa de lo acostumbramos a verla. Esta vez, con una temática más de espectáculo.

En una parte de la entrevista, la también actriz aseguró que sus dos hijos son idénticos a su esposo, por lo que espera que, si Dios le regala una tercera criatura, se pareciera ojalá a ella. “Lara se parece a Mario (Hart), este (su segundo hijo) es un clon. Ojalá el tercero se parezca a mí. Yo quiero más (hijos), si se puede tenemos, si no, bueno, ya no. Yo si quiero tener una familia enorme”, dijo Korina Rivadeneira.

“Yo soy un poquito loquita, Mario es mi equilibrio, yo creo que por eso estamos tan enamorados y nos va tan bien en nuestra relación. Él es un extremo y yo soy otro”, agregó la modelo venezolana.

Asimismo, la esposa de Mario Hart acotó que sus dos embarazos son totalmente distintos pues con Lara, la primera, podía hacer deporte; sin embargo, ahora siente una gran carga y tiende a descansar más. “Estoy mucho más tranquila, pero intranquila a la vez. En el embarazo de Larita estaba muy activa y hacía deporte todos los días durante los 9 meses, en este embarazo no he hecho absolutamente nada porque he tenido demasiado trabajo y me canso más… Me siento mal porque me gusta hacer deporte y no he podido”.

«Gracias por respetarme», Korina festeja 5 años de relación con Mario Hart

La parejita conformada por Mario Hart y Korina Rivadeneira enternecieron en las redes al festejar sus 5 años de relación, siendo ellos una de las parejas más solidas de ‘Chollywood’ con una hija y otro en camino.

A través de sus redes Korina compartió un tierno y emotivo mensaje resaltando a Mario como pareja y padre, recibiendo el saludo de diversos personajes de la farándula quienes han visto crecer su amor.

«Hoy 5 años ♥️ apenas el inicio del resto de nuestras vidas juntos ♾ amor de mi vida te amo muchísimo gracias por hacerme sentir amada, por respetarme, por hacerme reír, por impulsarme, por enseñarme, por cuidarme siempre, gracias por ser mi complemento perfecto. Me haces feliz, me regalaste una hermosa hija a la que amo con toda mi vida y ahora este bebé en camino a quien amo desde ya. No paro de sentir admiración por ti. Deseo que el resto de nuestras vidas sea cada vez mejor», fueron las palabras de Kori.

De inmediato Mario Hart respondió a la tierna publicación de su pareja. «Eres la mejor, te recontra amo», dijo el popular ‘Chato’ Hart pues el corredor de autos siempre ha demostrado el gran amor que siente hacia la madre de sus hijos.

