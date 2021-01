Korina Rivadeneira tras regresar a Lima con su hija: “Es duro viajar con bebés”

Compartir Facebook

La exchica reality Korina Rivadeneira contó con tristeza que sus vacaciones junto a su bebé en Colán, Piura terminaron.

“Me despido de esta vista maravillosa, me despido del vóley playero, me despido de estas moscas, me despido de este sol maravilloso, me despido del paraíso”, dijo la venezolana.

Korina Rivadeneira también reveló nostálgica que ya no habrá alguien que le ayude a cuidar a su pequeña Lara.

“Me despido también de la nana porque solo la tuvimos por este tiempo que pasamos aquí en Colán porque quería jugar vóley, porque quería hacer Wake, quería disfrutar un poquito de la playa también, dijo.

Horas más tarde, la modelo venezolana compartió una fotografía en sus historias de Instagram con una descripción que decía: “Es rudo viajar con bebés”.

