View this post on Instagram

Mi bebé preciosa cada día más cerca de conocerte, morimos por tí, por mirarte y abrazarte. Tu papito y yo te esperamos con muchas ansias mi princesita, para llenarte de amor infinito 🥰 . @fementidad no podría estar en mejores manos, amo el hecho de que seas tú quien traiga al mundo al amor de mi vida 😍