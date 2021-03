Korina seguirá dándole teta a su pequeña: “Todavía está chiquita”

Compartir Facebook

Cambió de parecer. La modelo venezolana, Korina Rivadeneira, reveló que ya no quiere destetar a su pequeña hija, ya que le aconsejaron que lo haga cuando cumpla todavía un año y no a los 6 meses.

En redes sociales, la pareja de Mario Hart pidió a sus seguidores que le digan cómo hicieron para que sus hijos dejaran la teta y comiencen a alimentarse mediante un biberón, pues su niña lloraba cada vez que lo intentaba.

Sin embargo, algunas de las mamitas le indicaron que “Larita” es muy chiquita como para destetarla, ya que lo recomendable es que llegue al año. Después de eso, ya debería pensar en quitarle la teta.

“Me han dado consejos de cómo destetar a Lara, pero la mayoría me ha dicho que no le deje de dar teta porque todavía está chiquitita. Yo había decidido hasta los 6 meses, pero honestamente no tengo muchas ganas de dejar de darle teta, así que me han dicho que hasta el año está bien”, indicó Korina Rivadeneira.

Como se recuerda, la modelo venezolana quería destetar a su bebé, pero la pequeña se rehusaba porque comenzaba a llorar y, a pesar de cargarla, la única forma de calmarla era darle teta.

“Yo dije que solo le iba a dar teta hasta los 6 meses. El fin de semana cumplió 6 meses y fue un sufrimiento para mí y para ella quitarle la teta. Explíquenme cómo hicieron ustedes mamás porque anoche intenté dejarle la teta, la puse en la cuna, le di biberón y lloró desconsoladamente”, señaló Korina.

