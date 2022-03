Korina y su autocrítica por crianza de su hija: “la he consentido mucho”

Compartir Facebook

La modelo Korina Rivadeneira volvió a compartir con sus seguidores alguna de sus experiencias con su menor hija, pero esta vez, con una mano en el pecho, reconoció que está intentando cambiar algunas conductas de Lara.

“Criar a nuestros hijos no es nada fácil, he cometido algunos errores en los que ya estoy trabajando para corregir”, se lee en un primer momento.

“Creo que la he consentido mucho; durante un tiempo estuve solucionándole todo rápidamente y mucho de esto ha generado algunas actitudes de impaciencia y llanto”, manifestó Korina Rivadeneira.

La venezolana habló de la importancia de poner límites en la crianza de los menores. De esa manera, se logrará un mejor control. “Consentir está bien, pero hay límites. El trabajo ahora de corrección me corresponde, es mi responsabilidad así que allá vamos”.

“Hay que cortar la tradición”, Korina no quiere que su hijo se llame Mario

Korina Rivadeneira y Mario Hart vienen pasando uno de sus mejores momentos pues después del nacimiento de su primera hija ahora la parejita se prepara para recibir a su segundo bebé.

Como se recuerda la parejita publicó en sus redes el sexo del bebé dando a conocer que será un varoncito por lo que la familia Hart Rivadeneira no puede estar más feliz ahora que ya tienen la parejita.

Es así que Korina fue invitada en el programa de ‘América Hoy’ y no evitó tocar el tema del nombre de su hijo y afirmó que no desea que se llame Mario como su padre y como su suegro pues la modelo desea que se corte esa tradición. “Yo tampoco quiero dos nombres, pero si llegamos a un acuerdo y se llama ‘Mario’, el bebé va a tener dos nombres porque a mí no me gusta ‘Mario’”, comenzó diciendo la esposa de Hart.

Por su parte, Mario desea seguir la costumbre y que su hijo se llame Mario como el. Ethel Pozo se puso a defender a Mario y resaltó el tema de la tradición: “tu suegro es Mario, el esposo es Mario, entonces tu hijo (deber ser Mario)”. “No, hay que cortar eso”, dijo de manera tajante Korina.

“Va a ser un Hart de todas maneras, si o sí, va a llevar tu apellido y eso es lo importante, ¿no es cierto?”, agregó la venezolana, confrontando a su esposo. “Yo toda la vida soñé con mi hijo hombre”, se defendió el exchico reality, sin llegar a un acuerdo con la modelo.

