Kume dice que Guty es un ‘Pinocho’ y que Beto ha perdido credibilidad

Indignada, así se mostró la ex justiciera Jenny Kume, al enterarse que el polígrafo de ‘El valor de la verdad’ dio como verdadera la respuesta de Guty Carrera, quien negó en el programa de Beto Ortiz haber tenido un encuentro sexual con ella.

“Cuando yo participé en el sillón rojo a mi preguntaron si había tenido un encuentro sexual con Guty y yo respondí que si la tuve, el polígrafo dijo que mi respuesta era verdad. Ahora le preguntan lo mismo a él y responde que no y el polígrafo dice que es verdad, entonces, yo creo que ese polígrafo ya está malogrando. Si tienes un programa, donde supuestamente dices la verdad, y al comparar las respuestas tiene dos respuestas distintas quiere decir que tu espacio pierde credibilidad y no solo es una decepción mía, es fastidio también (…) A mí me puede decir que soy escandalosa y todo lo que quieran, menos mentirosa, porque siempre he mostrado pruebas”, comentó.

ALEJANDRA ENVIÓ CARTA NOTARIAL

Beto Ortiz reveló que los abogados de Alejandra Baigorria le enviaron una carta notarial para impedir la emisión de su programa, donde Guty Carrera podría haber contado algunas intimidades que vivó con la rubia de Gamarra, quien lo denunció al modelo por maltrato psicológico. “Les comunicamos que el jueves 27 de junio de los presentes, enviamos una carta notarial dirigida a ustedes donde explicamos que existe un impedimento legal de José Leopoldo Carrera Tapia para referirse a nuestra cliente”, se lee en el texto publicado en su Facebook. Todo indicaría que Beto hizo caso al documento pues en su programa formularon la interrogante: ¿Sigues amando a Alejandra Baigorria? Sin embargo, Edith Tapia tocó el botón rojo, evitando que responda.