Kyara Villanella se defiende de acusaciones de transfobia: «Nunca le falté el respeto a la comunidad trans»

La popular influencer y modelo Kyara Villanella, ¡sí, la hija mayor de Keiko Fujimori!, está dando que hablar en el Miss Teen Universo 2023. Pero esta vez no es por su desfile de traje de baño u otro desfile, ¡no señor!, es por sus opiniones sobre las mujeres trans en concursos de belleza. ¿Qué dijo? Te contamos.

¿Le dijeron transfóbica?

En una entrevista en Colombia para el Miss Teen Universe, le preguntaron a Kyara sobre las mujeres de talla grande y las mujeres trans en competiciones de belleza. Ante ello, contestó: «Creo que deberían tener su propio concurso porque en biología, en la ciencia, nosotras somos el cromosoma XX y los hombres son XY. Entonces, en una base científica, las mujeres transgénero deberían tener su propio concurso».

Con respecto a las mujeres de talla grande, Kyara respondió. «En cuanto a las mujeres de talla grande, creo que es genial el mensaje que quieren enviar sobre la belleza en todos los tamaños. Me encanta», continuó su discurso.

Pero la cosa no quedó ahí, ¡no señor! Las críticas no tardaron en llegar, sobre todo desde la comunidad LGBT, acusándola de transfobia por lo de «deberían tener su propio concurso». Pero Kyara, que no se queda callada, respondió en Instagram: «Nunca dije que no los respeto, sino que no apoyo que las personas trans puedan competir en un concurso de mujeres biológicas (XX)».

En su defensa, Kyara argumentó con ciencia: «Biológicamente, las mujeres son XX cromosomas y los hombres XY. Eso no se puede cambiar. Todo lo que dije lo argumenté con una base científica porque la ciencia son datos verdaderos».

Ante los comentarios de «transfóbica», la influencer se defendió preguntando: «¿Solo por mi opinión justificada con biología soy transfóbica? Yo todo lo expliqué con datos». ¡Pero eso no es todo, amigos!

Kyara, en modo fiera, dejó claro que no le importan mucho las críticas: «Simplemente no les hago caso. Si no tienen nada lindo que decir, ni sé por qué comentan».

Por último, la concursante del Miss Teen Universe colocó una historia de Instagram, reposteando la de otra usuaria que la etiquetó y era trans. La usuario escribió: «No me sorprende la respuesta de Kyara sabiendo quién es su mamá». Ante ello, Kyara contestó: «Wow, ¿por qué tenías que mencionar a mi mamá? Yo nunca te falte el respeto, te pido que tampoco lo hagas con mi familia».

Pero no solo eso. Kyara aclaró la razón de por qué subió esa historia. «Chicos, yo lo último que quiero es empezar polémica, pero me siento obligada a responder. Y a continuación, colocó una captura de un comentario que hizo.

«Nunca le falté el respeto a la comunidad trans, solo pienso lo mismo en certámenes que deportes. Espero que no te lo tomes a mal ni como ofensa, porque no era así, era solo mi opinión que no buscaba problema. Tú brilla y sé increíble (emoji de estrella) si te lo tomaste como ofensa te pido perdón pero quiero que sepas que esa no era mi intención (emoji de corazón) espero que si me tienes algo que decir, me lo digas en privado, reina», finalizó.

Kyara Villanella habla sobre la felicidad y sobre la polémica

En la entrevista de hoy, previo a la gran final del Miss Teen Universe 2023. Kyara respondió preguntas en español. «¿Qué es lo que deseas tener hoy en cambio de lo que no tienes?», le preguntó la jurado.

«Lo que deseo tener es pura felicidad porque yo lo que no tenía los primeros días era felicidad. Siempre estaba tensa y me la pasaba intentando ser perfecta, dar los pasos perfectos y hablando como las personas quería que yo conteste», respondió.

Además confesó que el día 4 del certamen habló con su mamá y ella le dijo: «Kyara tú eres una Teen, tú eres especial y tienes que contestar como tu corazón te lo dice, no como las otras personas quieren que contestes. Tú contesta con la pura verdad y solamente sé feliz. ¡Diviértete! Y cada vez que pases al escenario. Solamente con una sonrisa que sea verdadera».

«Entonces, la felicidad es lo que ahorita me está haciendo querer estar en la noche final en frente de todos», concluyó. Por último le preguntaron sobre la controversia de sus comentarios a personas tránsgenero y cómo lo manejaría si ganase la competencia.

«Yo creo que lo que yo digo está justificado y sustentado por ciencia. Y eso es lo importante. Cada cosa que yo digo la cosa es explicarlo para que no te malinterpreten. Es explicarlo para que se den cuenta de lo que yo estoy diciendo no es transfobia», opinó.

Previamente, Kyara reveló que Luciana Fuster es su inspiración. «Me acuerdo cuando todos la criticaban por ser figura pública y haber ganado el Miss Grand Perú… ahora miren, ganó. Con muchísimo esfuerzo y perseverancia. Felicitaciones», expresó. ¡Que viva Luciana y que viva Kyara!

En resumen, la hija de Keiko está en el ojo del huracán, pero no le teme a las críticas. ¿Y tú qué opinas? Seremos atentos a cualquier actualización del tema y claro está del concurso Miss Teen Universe 2023, en donde Kyara Villanella nos representa.