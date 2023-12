Kyara Villanella se pronuncia sobre su reencuentro con Alberto Fujimori: «Es mi abuelito, mi persona favorita»

Kyara Villanella, la nieta mayor de Alberto Fujimori, está en boca de todos después del reencuentro con su abuelo. La Miss Teen Universe 2022 se pronunció sobre la liberación del expresidente del Perú.

¿Qué dijo Kyara Villanella sobre Alberto Fujimori?

Después varios años, Kyara Villanella volvió a abrazar a su abuelo, quien salió del penal de Barbadillo el pasado 6 de diciembre. La emoción de la primogénita de Keiko Fujimori y Mark Vito se desbordó, y no pudo evitar expresar su alegría en las redes sociales.

Kyara compartió un mensaje tierno: «Todos tendrán sus opiniones, pero eso no quita que es mi abuelito, mi persona favorita». Un gesto lleno de amor que dejó claro que, para Kyara, Alberto Fujimori es más que un expresidente.

La imagen compartida por Kyara en sus redes muestra el abrazo familiar con su hermana, Kenji Fujimori y el expresidente. La joven de 16 años se mostró emocionada y contenta por el regreso de su abuelo.

Kyara, a pesar de ser una figura pública con éxito en redes y en el Miss Teen Universe, ha enfrentado críticas constantes por pertenecer a la familia Fujimori. Ante esto, la joven respondió con firmeza: «Yo no elegí a la familia que tengo, amo a mi familia, la adoro. No importa lo que digan, yo no voy a cambiar de opinión».

Keiko Fujimori da detalles de la primera noche de Fujimori

La liberación de Alberto Fujimori, tras un proceso legal y el rechazo del Tribunal Constitucional a la intervención de la Corte IDH, ha marcado un hito en la vida de la familia Fujimori. El emotivo reencuentro con sus nietas Kyara y Kaori Villanella ha conmovido.

Por su parte, Keiko Fujimori no se guardó detalles sobre la primera noche de su padre en su casa, en el distrito de Surco. Ella contó que Alberto Fujimori durmió con su nieta mayor en su regreso a la libertad. «Ha dormido con Kyara», expresó la lideresa de Fuerza Popular este 7 de diciembre. Un gesto que revela el fuerte lazo que une a la familia Fujimori.

Keiko Fujimori, hija del expresidente, expresó su felicidad en redes: «El momento que tanto esperamos por más de 16 años ha llegado. ¡Gracias a Dios!». La líder de Fuerza Popular compartió una imagen de Fujimori saludando a sus nietas adolescentes.

Además, Kyara Villanella comentó la publicación de su madre sobre la llegada de Alberto Fujimori. «Bienvenido a casa (emoji de corazón)», escribió.

En resumen, el regreso de Alberto Fujimori y su emocionante reencuentro familiar está dando de qué hablar. ¿Qué nos depara el futuro para la familia Fujimori? Estaremos atentos para traerte todos los detalles.