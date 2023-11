Kyara Villanella sobre las mujeres transgénero en certámenes de belleza: «Deben tener su propio concurso»

¡Polémica en redes sociales! La modelo peruana Kyara Villanella se encuentra participando actualmente en el Miss Teen Universe 2023 en donde ha demostrado gran dominio en las pasarelas. Sin embargo, los comentarios de la hija de Keiko Fujimori ha desatado revuelvo en redes sociales dividiendo las opiniones. Ella fue consultada sobre la participación de las mujeres transgénero en los certámenes de belleza. Ante ello, lo mencionado ha indignado a un gran número de personas. Por otro lado, muchos usuarios también le mostraron el respaldo. Conoce qué dijo Kyara Villanella en la siguiente nota.

¿Qué dijo sobre las mujeres transgénero?

Kyara Villanella ha causado polémica en redes sociales dividiendo los comentarios. ¿El motivo? Ella opinó sobre un tema que hoy en día es casi seguro que cause revuelo. En otras palabras, la modelo peruana brindó su opinión sobre la participación de mujeres transgénero en certámenes de belleza. Por tal motivo, sostuvo que ellas deberían tener su propio concurso. De igual forma, se mostró a favor sobre la participación de mujeres de «talla» grande en donde aseguró que la belleza está en todos los tamaños.

«Creo que deberían de tener su propio concurso, porque la ciencia señalo que nosotras tenemos los cromosomas XX y los hombres XY, entonces sirviéndonos de una base científica, las mujeres transgénero deberían de tener su propio concurso», señaló. Estos comentarios generaron bastante indignación en algunos usuarios quienes señalaron que es una postura arcaica.

Kyara Villanella se defiende de las críticas

La respuesta de la modelo peruana no fue de agrado para muchos usuarios, en su mayoría provenientes de la comunidad LGBT. Ante ello, la respuesta de Kyara Villanella no se hizo esperar, pues se defendió de las críticas. La reina de belleza de 15 años salió en frente a contestar a todos aquellos que la tildan de «transfóbica» en redes sociales.

“Biológicamente, las mujeres son XX cromosomas y los hombres XY. Eso no se puede cambiar. Se puede cambiar el fenotipo con cirugías plásticas, pero nunca el genotipo. Todo lo que dije lo argumenté con una base científico porque la ciencia son datos verdaderos. Nunca dije que no los respeto, si no que no apoyo que las personas trans puedan competir en un concurso de mujeres biológicas (XX)”, expresó.