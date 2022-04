“La adolescencia no es fácil”, Tula revela que tiene discusiones con su hija

Compartir Facebook

La conductora de ‘En Boca de Todos’ reveló detalles de la relación que lleva con su única hija pues ha aprovechado este fin de semana largo para estar más cerca a su engreída.

Tula usó sus redes para compartir y contar detalles de su viaje por este feriado largo.

«Cómo pasa el tiempo, al toque. Hemos pasado momentos bien críticos, pero ahora ya volvió todo a la calma. Viajando siempre juntas, queriéndonos, peleándonos, porque no voy a engañar, la adolescencia no es fácil, pero ahí andamos», dijo Tula Rodríguez.

Además, la conductora recalcó que el que su hija este cada vez más expuesta a las redes sociales hace que lea todo tipo de comentarios en especial de la plataforma de Tiktok donde la menor afirma que se lee todo tipo de cosas que muchas veces se alejan de la verdad.

«A veces cuando estamos viendo nuestros TikToks o Instagram y vemos los comentarios así, ella me dice ‘ay ma si supieran’, pero que importa con el que de arriba sepa es suficiente. Así que si estás pasando por momentos complicados, por momentos duros tu tranquila porque ya llegará la calma te lo aseguro», agregó.

Tula Rodríguez asume gastos completos de su hija: “¿Herencia? Ni un sol recibí”

La conductora de televisión sorprendió a todos sus seguidores al confesar que ella no recibió nada de dinero de su fallecido esposo, Javier Carmona.

Javier Carmona falleció hace ya dos años y desde entonces Tula ha tenido que encargarse de la crianza y todo lo relacionado a la pequeña Valentina, hija de ambos. Ella se animó a responder algunas preguntas de sus seguidores en su cuenta de Instagram y una de ellas era sobre su hija.

“¿Actualmente mantienes al 100% a tu hija?”, preguntó uno de los seguidores de Tula en la red social mencionada. Ella se tomó el tiempo de dar detalles de cómo es que mantiene a su hija y que efectivamente se encarga de todos los gastos de Valentina.

“¡Claro que sí! Pero al millón por ciento, yo me hago cargo de Valentina al millón por ciento absolutamente sola porque es lo que me tocó, caballero no más”, respondió Tula con mucha seguridad.