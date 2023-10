«La Angie Jibaja del periodismo» Juliana Oxenford se autodenomina como la chica de los tatuajes

La querida conductora de televisión, Juliana Oxenford, se mostró en redes sociales interactuando con sus seguidores. Incluso, ellos se atrevieron a bromear con ella, quien lo tomó de la mejor manera. Además, soltó una de sus peculiares y únicas risas que causa las carcajadas de los usuarios en redes sociales. Por ello, demostró que mantiene viva esa chispa que la caracteriza para conducir y dirigirse a su público. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Juliana Oxenford interactúa con sus seguidores

La querida periodista se mostró a través de sus redes sociales interactuando con sus seguidores. Además, soltó algunos datos que no pasaron desapercibidos por sus miles de seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Incluso, bromeó con algunos, pues parte de su personalidad es el carisma que tiene con su público. Y es que Juliana Oxenford se ha ganado el cariño de muchos gracias a su forma de ser, ya que es directa a la hora de informar.

«De mis tatuajes no me arrepiento, tengo como 14 creo. Yo soy la Angie Jibaja del periodismo (se ríe)», dijo alegremente la periodista Juliana Oxenford refiriéndose a los numerosos tatuajes que tiene. Por otro lado, algunos usuarios intentaron trollearla, sin embargo, esto fue tomado con humor por la conductora. «Madrina, saludos desde Challapalca. Yo conozco Challapalca. He ido», respondió alegremente.

Reacción de los usuarios

De igual forma, luego de las bromas de los usuarios hacia Juliana Oxenford, ellos no dudaron en dejar jocosos comentarios en las redes sociales. Incluso, durante su en vivo, bromearon con la periodista por los supuestos filtros que usaba. Sin embargo, ella respondió en el momento. «Mucho filtro dicen. Sí es filtro, yo he puesto filtro. Ah, no es filtro. Así soy, soy hermosa» respondió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juliana Oxenford (@julianaoxenford.oficial)

Por otro lado, internautas dejaron sus divertidos comentarios al respecto. «Madrina, saludos desde Challapalca jajajaja. La gente es fría», «Esa risa jajajaj», «Estaba fuerte el ja ja ja», «Aquí estamos los que vinimos por su risa», «jajajaj su risa me da mil años de vida», «Su risa es épica», «Bella risa, así de original», «Es la risa del periodismo jajaja», «La angie jibaja del periodismo jajaja», «amo su risa», «Su risa siempre fue así en realidad», fueron algunos de los comentarios de los internautas.